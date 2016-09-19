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Rusya: Türkiye'nin Esad'a karşı tavrı yumuşadı

“Esad yarın gidecek, biz ancak ondan sonra Suriye’nin geleceğinin yapısı konusunda konuşmaya başlarız, şeklindeki iddialar artık yok”

19 Eylül 2016 13:53

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara’nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı tutumunu yumuşattığını söyledi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Lavrov, Türkiye’nin Suriye'deki teröristlerin kendi ulusal güvenliği için tehlike oluşturduğunu anladığını ifade etti.

Lavrov, “Şu anda Türkiye ile ilişkilerimiz düzeliyor. Türkiye artık terör tehlikesinin kendi ulusal güvenliğine etki eden bir faktör olduğunu anlamaya başladı. Türkiye ve daha birçok ülke Suriye ile ilgili ültimatom verme konusunda esneklik göstermeye başlıyor” dedi.

Suriye krizinin çözümü noktasında birkaç ülkenin Esad tutumunu dile getiren Lavrov, “Esad yarın gidecek, biz ancak ondan sonra Suriye’nin geleceğinin yapısı konusunda konuşmaya başlarız, şeklindeki iddialar artık yok” diye konuştu.

 

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