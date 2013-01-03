Rusya, Türkiye'nin çevresinde 20 yılın en büyük tatbikatını yapacak

Rusya, Karadeniz ve Akdeniz’de eşzamanlı dev bir tatbikata hazırlanıyor.

Bu ayın sonunda başlayacak olan tatbikata Kuzey, Baltık, Karadeniz ve Pasifik Filosu’ndan savaş gemilerinin katılacağı bildirildi.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türkiye’nin çevresinde ilk kez bu çapta bir tatbikat gerçekleştirilecek.

Rusya Savunma Bakanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada, “Rusya deniz kuvvetleri son on yıllar içinde ilk kez bu çapta bir tatbikat düzenleyecek. Çoklu askeri güçlerin uzak denizlerde koordinasyon kapasitesinin artırılması planlanıyor” denildi.

Rus ordusunun 2013 tatbikat ve eğitim programı çerçevesinde gerçekleştirilecek tatbikat için, deniz kuvvetlerine bağlı gemiler görev alacakları bölgelere doğru harekete geçtiler.

Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, tatbikatın Karadeniz bölümünde, Rus deniz piyadeleriyle, hava indirme birlikleri, Kafkaslar bölgesinde denizden karaya büyük çıkartma taktiklerini deneyecekler.

Uzmanlar tatbikatın, Suriye’de gerilimin dorukta olduğu bir döneme denk gelmesine dikkat çekiyorlar.

Akdeniz’de savaş gemileri bulunduran Rusya, Suriye’deki yaklaşık 25 bin vatandaşını, gerekirse tahliye etme hazırlıkları yapıyor.