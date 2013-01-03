T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya, Türkiye'nin çevresinde 20 yılın en büyük tatbikatını yapacak

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türkiye’nin çevresinde ilk kez bu çapta bir tatbikat gerçekleştirilecek

03 Ocak 2013 10:20

Rusya, Karadeniz ve Akdeniz’de eşzamanlı dev bir tatbikata hazırlanıyor.

Bu ayın sonunda başlayacak olan tatbikata Kuzey, Baltık, Karadeniz ve Pasifik Filosu’ndan savaş gemilerinin katılacağı bildirildi.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türkiye’nin çevresinde ilk kez bu çapta bir tatbikat gerçekleştirilecek.

Rusya Savunma Bakanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada, “Rusya deniz kuvvetleri son on yıllar içinde ilk kez bu çapta bir tatbikat düzenleyecek. Çoklu askeri güçlerin uzak denizlerde koordinasyon kapasitesinin artırılması planlanıyor” denildi.

Rus ordusunun 2013 tatbikat ve eğitim programı çerçevesinde gerçekleştirilecek tatbikat için, deniz kuvvetlerine bağlı gemiler görev alacakları bölgelere doğru harekete geçtiler.

Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, tatbikatın Karadeniz bölümünde, Rus deniz piyadeleriyle, hava indirme birlikleri, Kafkaslar bölgesinde denizden karaya büyük çıkartma taktiklerini deneyecekler.

Uzmanlar tatbikatın, Suriye’de gerilimin dorukta olduğu bir döneme denk gelmesine dikkat çekiyorlar.

Akdeniz’de savaş gemileri bulunduran Rusya, Suriye’deki yaklaşık 25 bin vatandaşını, gerekirse tahliye etme hazırlıkları yapıyor.

ETİKETLER

tatbikatgemirusyakaradenizakdeniz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24