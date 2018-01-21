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Dünya

Rusya: Türkiye'nin Afrin harekâtı Soçi'deki Suriye Ulusal Kongresi'ni etkileyebilir

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Rusya, İran ve Türkiye'nin, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılım listesi üzerinde anlaştığını açıklamıştı

21 Ocak 2018 03:59

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı harekâtın Soçi’de toplanması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni etkileyebileceğini söyledi.

Sputnik'e konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şamanov, "Karmaşık bir durum. Suriye yönetimi daha önde özellikle Afrin olmak üzere iç işlerine müdahale edilmesini kabul etmeyeceğini belirtmişti ve bu durum, 29 ve 30 Ocak'ta yapılması planlanan Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kapsamındaki etkinlikleri bir şekilde etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılması bekleniyor. Son açıklamalarında kongrenin 30 Ocak'ta yapılacağı ve 1 gün süreceği konusunda açıklık getiren Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'nin yeni anayasası üzerindeki çalışmaların başlamasının planlandığı kongreye, hem hükümet temsilcilerine, hem de iç, dış ve silahlı muhaliflere söz hakkı tanınacağını açıklamıştı.

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