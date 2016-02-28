Rusya Türkiye'den Tel Abyad'a saldırı düzenlendiğini iddia etti

Reuters'in Rus Interfax ajansına dayandırdığı haberde Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin, Rusya'nın Suriye'deki Koordinasyon Merkezi'nden aldıkları bilgilere göre YPG'nin kontrolündeki Tel Abyad'a Türkiye topraklarından saldırı düzenlendiğini ileri sürdüğü belirtildi. Haberde pazar sabaha karşı Türkiye topraklarından Tel Abyad kentine silahlı grupların top atışı yaptığına dair bilgiler edinildiği kaydedildi.
Türkiye'nin Tel Abyad'a ateş açıp açmadığı konusunun netlik kazanması için ABD'nin Amman'daki merkezine başvurulduğu bildirildi. IŞİD YPG'nin kontrolündeki Tel Abyad'ı almak için dün saldırı düzenlemişti.