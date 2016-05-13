Rusya, Türkiye'den sebze-meyve ithalatını tamamen yasaklıyor

Rusya, gelecek hafta itibariyle Türkiye'den meyve ve sebze ithalatını tümüyle yasaklamayı planlıyor.

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, "Türkiye'den sadece kabak, greyfurt ve limon geliyor. Biz bunun artık faydasız olduğunu düşünüyoruz ve Pazartesi günü tüm sebze ve meyvelere kapılarımızı kapatacağız" dedi.



DHA'nın haberine göre, Rosselhoznadzor Başkanı, Türk üreticilerinin bitki sağlığı kurallarını ihlal etmeye çok önceden başladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Biz onlarla uzun zamandır çalışıyoruz, fakat durum değişmiyor, bugün yine Krasnodar'da 50 ton kabak durduruldu. Türk ithalatçıları çok fazla limon gönderiyorlar, fakat limon piyasası çok geniş, Güney Amerika da aynısını gönderiyor. Bu yüzden bizim piyasamız kısıtlamalara rağmen çok esnek.''

'Ürünlerde zararlı böcek tespit ediyoruz'

Dankvert, siyasetin Rosselhoznadzor'un kararlarını etkilemediğinin altını çizerek, "Biz siyaset yapmıyoruz, biz kendi işimizi yapıyoruz. Ürünlerde zararlı böcekler tespit ediyoruz, geçmişe bakın, sabırla ve yavaş yavaş nasıl kapattığımıza bakın. Türkiye'nin bitki sağlığı servisi verimsiz çalışıyorsa, sorun siyasette değil, servisin çalışmasındadır" ifadesini kullandı.

Kremlin: Karar siyasi değil

Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin'in Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi'nin (Rosselhoznadzor) tüm Türk sebze ve meyvelerine yasak getirme planlarında siyasetin payını görmediğini, Rosselhoznadzor'un bu önlemleri almasının sebebini açık bir şekilde belirttiğini bildirdi.