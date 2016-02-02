Rusya, Türkiye'den nar ve lahana almayı da yasaklayacak

Türkiye’den limon ile birkaç kalem dışında tüm sebze ve meyve alımını 1 Ocak’tan itibaren yasaklayan Rusya, Şubat ayı sonunda da listeye Çin lahanasıyla narı eklemeyi düşündüğünü duyurdu.

Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre Türkiye'den ithal edilen yasak ürün listesinin genişletileceğini açıklayan Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksey Alekseyenko, “Türkiye’den şu anda alımına devam ettiğimiz ürünler de yasak listesine girecek. Örnek vermem gerekirse Türkiye’den gelen neredeyse her parti Çin lahanasıyla narda Akdeniz sineği buluyoruz. Son olarak Türkiye’den ithal edilen 22,5 ton Çin lahanasını bu yüzden geri iade ettik. Hangi ürünlerin yasak listesine ekleneceğini tam olarak şu anda söyleyemiyorum, ancak bu iki ürün liste başında yer alacağı kesin” dedi.

Aynı Rus yetkili ek ürün yasağı kararının Şubat ayı sonuna kadar yürürlüğe girebileceğini de bilirtti.