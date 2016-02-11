Rusya, Türkiye’den giden 735 kilo domatesi imha etti

Türkiye’nin Rusya uçağını düşürmesinden sonra büyüyen krizde, ülkenin Krasnodar kentinde bulunan 735 kilogram domates imha edildi. Rusya’nın tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznador yaptığı açıklamada “Krasnodar’daki bir sebze hâlinde 9 Şubat 2016 tarihinde Rusya topraklarına sokulması yasaklanan Türkiye menşeli 735 kilogram domates tespit edildi” dedi.

Sputnik’in haberine göre Açıklamada söz konusu malların gerekli sağlık koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle imha edildiği belirtildi.

Bu arada açıklamaya göre, Yunanistan menşeli 209.5 kilogram çilek de aynı sebepten imha edildi.