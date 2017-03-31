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Dünya

Rusya, Türkiye’den gelen 1 ton domatesi imha etti

Domateslerin Türkiye'den kaçak yollarlarla getirildiği belirtildi

31 Mart 2017 23:28

Rus Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Saratov kentindeki bir pazarda tespit edilen 1 tondan fazla Türk domatesini imha etti.

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, "Saratov'daki bir pazarda kasalar üzerindeki yazılardan Türkiye'den geldiği anlaşılan 1 tondan fazla domates ele geçirildiği" ifade edildi.

Domateslerin Belarus üzerinden getirildiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamaya göre, domatesleri ithal eden firma, gerekli hijyen belgelerini Rus makamlarına sunamadı.

Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'den kaçak yollarla getirilen 475 kilo Türk domatesi, sağlığa zararlı olduğu açısıyla imha edilmişti.

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