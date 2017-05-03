Rusya, Türkiye'den bir firmaya daha yasak getiriyor

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) 8 Mayıs'tan itibaren Türkiye'den Rusya'ya deniz ürünü sevkiyatı yapan bir firmaya ürünlerde zararlı bir bakteri bulunması nedeniyle yasak getirecek.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı'ndan (Rosselhoznadzor) yapılan açıklamada, "Türkiye'den Rusya'ya getirilen deniz ürünlerinde zararlı bakterilere rastlandığından Rosselhoznador olarak 8 Mayıs'tan itibaren TSM Deniz Ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. firmasının sevkiyatları geçici olarak kısıtlanacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ürünlerde listeria isimli zararlı bir bakteriye rastlandığı kaydedildi.