Rusya: Türkiye'den beklenen tepki gelmediği sürece yaptırımları genişleteceğiz

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye’nin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rus uçağını düşürmesi ardından iki ülke ilişkilerinin gerilmesi sonrasında Rusya’nın uyguladığı ekonomik yaptırımların genişletileceğini söyledi.

Dvorkoviç, Rusya hükümetinin Türkiye’ye yönelik daha önce uygulamaya koyduğu turizmde kısıtlama, Türkiye’den tarım ürünleri ithalatı yasağı, işçi kısıtlaması ve vizeli rejimin yanı sıra yeni yaptırımlar hazırladığı, Putin'in yeni kararları imzaladığı belirtildi.

Rusya’nın “Russia-24” televizyon kanalında konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, “Bizim amacımız Türkiye ile tüm ilişkileri koparmak değil. Rusya hükümeti böyle bir amaç gütmüyor. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de tarif ettiği gibi Türkiye’nin duruma uygun davranışlarda bulunmaya başlayana kadar yaptırımlar kademeli olarak arttırılacak. Bu yüzden Türkiye’ye yönelik Başbakan Dmtiriy Medvedev’in talimatıyla yeni alanları kapsayan yaptırımlar üzerinde çalışmalar yapılıyor” dedi.

Dvorkoviç, "Dostça olmayan eylemler belli bir yanıt gerektirir. Bizim yaptığımız da buydu" diyerek, "İleride de yeni eylemlerimiz olacak. Bunları duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Rus hükümeti bu ay gıda ambargosu ve Türk vatandaşların Rusya'da çalışmasına getirilen sınırlamalar da dahil olmak üzere Türkiye'ye bir dizi yaptırım getirmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, yaptırımların daha da sertleştirilmesi anlamına gelen yeni paketin hangi alanların kapsayacağını söylemedi.

Moskova’daki siyasi gözlemciler Rusya’nın şu ana kadar el almadığı sadece enerji sektörünün kaldığına tedirginlikle işaret ediyor.

Putin imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Kasım 2015 tarihli Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımları içeren kararnamede yer alan uygulamaların genişletilmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya'da, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatları dahilinde faaliyet gösteren ve Türkiye Cumhuriyeti yargıları doğrultusunda faaliyetlerini yürüten kurum veya kişilerin, Rusya'da belirli bazı alanlarda faaliyet göstermelerine yasak veya kısıtlama getirilmesine karar verildi.

Putin, ayrıca, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uyguladığı yaptırımların dışında kalacak anlaşmaların da liste olarak hazırlanması talimatını verdi.

Rusya Federasyonu, başta meyve ve sebze ithalatı, Rusya'daki Türk charter uçuşları ve inşaat alanında bir takım önlemler olmak üzere Türkiye'ye yönelik bazı ekonomik tedbirlerin 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi konusunda kararname yayınlamıştı.