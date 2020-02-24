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Dünya

Rusya: Türkiye'yle İdlib'le ilgili yeni görüşmelere hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı, Ankara ile görüşmelerin İdlib’deki işleyişle ilgili sorunları netliğe kavuşturmasını umduklarını söyledi

24 Şubat 2020 15:46

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye’nin İdlib’le ilgili yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Lavrov, Türkiye ile İdlib konusunda yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduklarını, Ankara ile görüşmelerin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin işleyişiyle ilgili sorunları netliğe kavuşturmasını umduklarını ifade etti.

Lavrov, “Hazırlandığımız yeni görüşmelerde söz konusu bölgenin gerçekten gerilimi azaltma bölgesi olmasını ve bu bölgede teröristlerin hüküm sürmemesini nasıl sağlayacağımız konusunda anlaşmaya varmayı umuyoruz” dedi.

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