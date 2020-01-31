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Ekonomi

Rusya, Türkiye'ye uygulanan domates ithalatı kotasının artırılmasını önerdi

31 Ocak 2020 16:59

Rusya Tarım Bakanlığı, cuma günü Türkiye'ye uygulanan domates ithalat kotasınının 50 bin artırılıp 200 bin ton olmasını öneren karar tasarısı hazırladı.

Rus haber ajansı RIA'ya göre, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler 2015'te Rus uçağının düşürülmesiyle gerilmiş, Rusya Türkiye'ye ithalat kotaları uygulamaya başlamıştı.

Türkiye'nin özür dilemesi üzerine sebzelere uygulanan ithalat yasağı Kasım 2017'de kaldırıldı ama kota uygulanmaya devam etti.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, Rusya'yla olan 150 bin ton domates ihracat kotasının 28 Ocak akşamı itibarıyla dolduğunu söylemişti.

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