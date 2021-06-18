Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı
18 Haziran 2021 19:18
Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı.
Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova tarafından yapılan açıklamaya göre, Kovid ile mücadele operasyon merkezi, Türkiye'deki vaka sayılarındaki düşüşü ve alınan önlemlerin yeterliliğini tespit ederek, uçuş yasağını kaldırdı.
Rusya, güvenli turizm uygulamalarını yerinde gözlemlemek için Türkiye'ye heyet göndermişti. Yasak 15 Nisan'da başlamış, daha sonra 21 Haziran'a uzatılmıştı.