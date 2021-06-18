Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı.

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova tarafından yapılan açıklamaya göre, Kovid ile mücadele operasyon merkezi, Türkiye'deki vaka sayılarındaki düşüşü ve alınan önlemlerin yeterliliğini tespit ederek, uçuş yasağını kaldırdı.