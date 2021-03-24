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Dünya

Rusya, Türkiye'ye Suriye'deki üç kontrol noktasını açmasını teklif etti

24 Mart 2021 12:00

Rusya, Suriye'de "insani durumun zorlaşması" gerekçesiyle Türkiye'ye İdlib ve Halep'teki üç kontrol noktasının açmasını teklif etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Suriye’de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, "İnsani durumun zorlaşmasına bağlı olarak Suriye’de İdlib Çatışma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolü altında bulunan Serakib ve Mizanaz ile Halep’te Bab ilçesindeki Ebu Ez-Zendeyn kontrol noktalarının yeniden çalışması için Türk tarafına teklif ilettik" ifadeleri kullanıldı.   

Açıklamada, bu kontrol noktalarından 25 Mart’tan itibaren açılmasının istendiği ifade edildi.

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