Rusya: Türkiye, yasadışı faaliyetleri ortaya çıkarmalarından korktuğu için Rus gazetecileri sınır dışı etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de çekim yapan Rus devlet televizyon kanalı “Rossiya-1” ekibinin gözaltına alınarak sınır dışı edildiklerini duyurdu. Bakanlık, Türk makamlarından sınır dışının sebebine dair bilgi alamadıklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, gazetecilerin "Suriye sınırındaki yasadışı faaliyetleri ortaya çıkmasından korkulduğu için" sınır dışı edildiğini iddia etti.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus devlet televizyonu Rossiya 1 muhabirlerini Hatay'da gözaltına alan Türkiye'nin hukuka aykırı faaliyetlerini kınadıklarını açıkladı. Konuyla ilgili Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7 Aralık'ta Hatay'da görev yapan Rossiya 1 çekim ekibinin üyeleri, Gaziantep'e doğru giderken gözaltına alındı. Gözaltına alma işlemi, sivil giyimli kişiler tarafından yapıldı ve kimliği belirsiz bu kişiler, gazetecilerin yasal talebine rağmen belgelerini ibraz etmeyi reddetti. Polis merkezine götürülen Rus gazeteciler hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yabancı gazetecilerin faaliyetleriyle ilgili kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle' sınır dışı etme kararı alındı. Türkiye yönetimi, gözaltına alındıktan sonra Rus gazetecilerle irtibata geçen Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne gelişme hakkında izahat vermeyi kabul etmedi."

"Bu tutum kabul edilemez"

Rus gazetecileri sınır dışı eden Türkiye'nin bu tutumunu kabul edilemez bulduklarını vurgulayan Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Suriye sınırındaki Hatay kentinde Rossiya 1 televizyonu muhabirlerinin gözaltına alınmasını ve sınır dışı edilmesini kararlılıkla kınıyoruz. Türkiye yönetiminin hukuk dışı faaliyetlerini kınıyoruz. Basın-yayın temsilcilerine yönelik bu tutum, kabul edilemez" denildi.

Açıklamanın devamında, "Ankara yönetimi, Rossiya 1 muhabirlerinin hükümetin Türkiye-Suriye sınırındaki yasadışı faaliyetlerine ilişkin rahatsızlık uyandıracak gerçekleri ortaya çıkarmasından korktu" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, açıklamanın sonunda "Türkiye'de yerli ve yabancı basın kuruluşlarına yönelik tüm ihlaller ışığında, bu gelişme bir gösterge niteliğinde. AGİT de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar, uluslararası toplumun dikkatini birçok kez bu konuya çekti. Bu bağlamda, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün Türk istihbaratının Suriye'deki muhaliflere silah gönderdiğine ilişkin haberleri nedeniyle Kasım ayı sonunda gözaltına alınmaları da gösterge niteliğindedir" ifadelerine de yer verdi.

Rusya Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu VGTRK de, Rus gazetecilerin sınır dışı edildiğini duyurdu. Açıklamada, Aleksandr Buzaladze'nin sunuculuğunu yaptığı 'Özel Muhabir' programını hazırlayan ekibin sınır dışı edildiği belirtildi.

VGTRK'nın açıklamasında, 'Rossiya 1 muhabirlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nde yabancı gazetecilerin faaliyetleriyle ilgili kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle sınır dışı edildiği' kaydedildi.