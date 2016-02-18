Rusya: Türkiye yalan söylüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Moskova'da düzenlenen basın

toplantısında

gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kim olursa olsun yabancı bir gücün Suriye topraklarına girmesinin hukuk dışı olacağını belirten

Zakharova, “Suriye'den gelen terörist tehditlerden endişelenen ülkelerin Suriye ile işbirliği

yapmasının önünde hiçbir engel yok” diye konuştu.

Zakharova, Suriye'de bağımsız bir Kürt devleti kurulması potansiyelini nasıl gördüğü sorusunu ise,

“Bölünmemiş bir Suriye'yi destekliyoruz”

diye yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Rus savaş uçaklarının Suriye'de hastaneleri

vurduğu yönündeki

Batı ülkelerinin suçlamalarına da değinerek, ‘bu suçlamaları yapanların suçlamaları doğrulayacak ne

doğrudan ne de dolaylı kanıtlara sahip olduğunu' söyledi.

Zakharova, Türkiye'nin Rusya'nın Suriye'deki sivil

halkı ve hastaneleri hedef aldığı yönündeki

sert

suçlamalarına da değinerek, “Tüm bunlar yalan” ifadesini kullandı.