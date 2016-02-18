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Dünya
Deutsche Welle

Rusya: Türkiye yalan söylüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, kim olursa olsun yabancı bir gücün Suriye topraklarına girmesinin hukuk dışı olacağını açıkladı. Bakanlık sözcüsü, Türkiye’nin sivil ölümler suçlamasını ‘yalan’ diye nitelendirdi.

18 Şubat 2016 19:34

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Moskova'da düzenlenen basın
toplantısında
gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kim olursa olsun yabancı bir gücün Suriye topraklarına girmesinin hukuk dışı olacağını belirten
Zakharova, “Suriye'den gelen terörist tehditlerden endişelenen ülkelerin Suriye ile işbirliği
yapmasının önünde hiçbir engel yok” diye konuştu.

Zakharova, Suriye'de bağımsız bir Kürt devleti kurulması potansiyelini nasıl gördüğü sorusunu ise,
“Bölünmemiş bir Suriye'yi destekliyoruz”
diye yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Rus savaş uçaklarının Suriye'de hastaneleri
vurduğu yönündeki
Batı ülkelerinin suçlamalarına da değinerek, ‘bu suçlamaları yapanların suçlamaları doğrulayacak ne
doğrudan ne de dolaylı kanıtlara sahip olduğunu' söyledi.

Zakharova, Türkiye'nin Rusya'nın Suriye'deki sivil
halkı ve hastaneleri hedef aldığı yönündeki
sert
suçlamalarına da değinerek, “Tüm bunlar yalan” ifadesini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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