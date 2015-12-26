Rusya: Türkiye, Ukraynalı sabotajcılara destek veriyorsa, hain ve işbirlikçi statüsünü güçlendirir

Ukrayna destekçişi Kırım-Tatar televizyonu ATR’nin sahibi Lenur İslamov’un, "Türkiye Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'da kurulan Noman Çelebicihan gönüllü taburuna askeri destek vermeye başladığı” yönündeki açıklamalarını değerlendiren Rusya Devlet Duması Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı İrina Yarovaya, "Türkiye, Ukraynalı sabotajcılara destek veriyorsa, hain statüsünü daha da güçlendirir" dedi.

"Hain ve işbirlikçi statüsünü güçlendirir"

Ukrayna basınına konuşan Kiev yanlısı Kırım-Tatar televizyonu ATR'nin sahibi Lenur İslamov, Türkiye Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'da kurulan Noman Çelebicihan gönüllü taburuna askeri destek vermeye başladığını söylemişti. İslamov’un açıklamasını değerlendiren İrina Yarovaya, "Eğer Türkiye, Savunma Bakanlığı aracılığıyla Ukraynalı ulusal sabotajcılara yardım ediyorsa, Türkiye yönetiminin imajı daha da bozulur ve bizzat kendileri, hain ve işbirlikçi statüsünü güçlendirir” diye konuştu.

"Avrupa'nın, işbirliği yaptığı ülkelerin sapkın tutumlarını düzeltmesi gerekiyor"

Sputnik’te yer alan habere göre, Avrupa'nın, bu tür suçlara müsaade ederek kendi güvenliğine yönelik tehditler oluşturduğunu anlamasının zamanı geldiğini kaydeden Rus yetkili, "Kırım, Rusya'dır ve Kırım'ın güvenliği tüm alanlarda sağlanmıştır. Avrupa'nın, işbirliği yaptığı ülkelerin sapkın tutumlarını düzeltmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sivastapol: Rusya bir kez daha sırtından vuruldu, Türkiye gerçek yüzünü gösteriyor

Öte yandan Sivastopol Valisi Sergey Menyaylo ise Türkiye'nin Ukrayna'daki tabura yardım ederek Rusya'yı bir kez daha sırtından vurduğunu söyledi.

Menyaylo, "Bu tutum doğru değil. Rusya bir kez daha sırtından vuruldu. Türkiye gerçek yüzünü gösteriyor. Rus uçağını düşürdüklerinde de gerçek yüzlerini göstermişlerdi" dedi.