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Dünya

Rusya: Türkiye, Sputnik V aşısının üretimine birkaç ay içerisinde başlayacak

30 Temmuz 2021 19:30

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'nin birkaç ay içerisinde Rus Sputnik V yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının üretimine başlamayı planladığını söyledi.

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