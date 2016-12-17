Rusya-Türkiye-İran arasında üçlü Suriye zirvesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları yakın bir tarihte Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya gelme konusunda anlaştı. Bakanlık, zirve için kesin bir tarih belirlenmediğini duyururdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, dışişleri bakanlarının yaptıkları telefon görüşmesinde Halep'teki durumu da ele aldığı belirtildi.

Türkiye daha önce Moskova'da düzenlenecek zirve için 27 Aralık tarihini önermişti. Tass ajansının haberine göre, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, "Bu tüm taraflar için önemli bir görüşme olacak" dedi.

Kazakistan'da yeni bir süreç mi başlayacak?

Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de muhalefetin destekçisi olan Türkiye'ye daha fazla rol biçilmesini öngören yeni bir müzakere sürecinin başlatılmasını önermişti. Putin, bu müzakerelerin Kazakistan'da yürütülebileceğini açıklamış ve "Bu platform Cenevre'ye rakip çıkmayacak, bilakis oradaki görüşmeleri genişleten bir platform olacak" demişti. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye yönetimi ile mualifler arasındaki müzakerelerin netleşmesi durumunda, ülkenin bu görüşmelere platform sunma konusundaki olanaklarını gözden geçireceği belirtildi.

BM öncülüğünde İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen barış müzakerelerinden bugüne kadar sonuç alınamadı.

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dpa/DW, BÖ/EC