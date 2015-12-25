Rusya: Türkiye-Irak sınırında yaklaşık 12 bin petrol tankeri tespit edildi

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü General Sergey Rudskoy, Rusya'nın düzenlediği hava saldırıları nedeniyle IŞİD militanlarının Türkiye'ye kuzey ve batı yönlerinden petrol sokmaya başladığını söyledi. Açıklamada göre Türkiye-Irak sınırında 12 bin petrol tespit edildiği iddia edildi.

Cumhuriyet’in haberine göre Rudskoy'un açıklamarından satırbaşları şöyle:

Rusya, Suriye'de militanların yerlerini belirlemek için çok katmanlı bir istihbarat sistemi kurdu.

Suriye'deki terörist mevzilerinin koordinatları konusunda Suriye ordusundan ve vatansever muhalif güçlerden düzenli olarak bilgi alıyoruz.

Suriyeli hükümet güçleri Rus hava güçlerinin desteğiyle Halep'te sivillerin yaşadığı beş bölgeyi teröristlerin elinden geri aldı.

Suriye ordusu yine Rus hava güçlerinin desteğiyle Lazkiye'deki Jebel Noba Tepesi ve Kepir'de kontrolü yeniden ele geçirdi.

Rus istihbaratı Türkiye-Irak sınırında yaklaşık 12 bin petrol tankeri tespit etti. Petrol taşıyan tırların da hâlâ Suriye-Türkiye sınırından geçiş yaptığını gözlemliyoruz. Rusya'nın hava operasyonları nedeniyle militanlar, petrolü Türkiye'ye, kuzey ve batı yönlerinden gece saatlerinde götürmeye başladı. Bunu yaparken de kendilerini gizlemek için sıradan kamyonları kullanıyorlar.