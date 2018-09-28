T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: Türkiye ile yapılan İdlib anlaşması hayata geçirilecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Eylül (DHA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Devlet Başkanı’nın Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden sorumlu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Rusya’nın Türkiye’nin İdlib’de silahsızlık alanı kurulmasına ilişkin anlaşmalara bağ

28 Eylül 2018 16:41

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Eylül (DHA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Devlet Başkanı’nın Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden sorumlu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Rusya’nın Türkiye’nin İdlib’de silahsızlık alanı kurulmasına ilişkin anlaşmalara bağlı kalacağını düşündüğünü söyledi.
Bogdanov yaptığı açıklamada, \"Türk partnerlerimizin en üst siyasi düzeyde varılan anlaşmalara bağlı kalacağından eminiz\" dedi.
Tass ajansının haberine göre, diplomat silahsızlık alanının kurulmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Eylül’de Soçi’de yaptıkları görüşmede 15 Ekim’e kadar İdlib’de silahsızlık alanı kurulması konusunda anlaştılar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaEylül DHARusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Devlet Başkanının Orta DoğuAfrikaTemsilcisi Mihail Bogdanov Rusyanın TürkiyeninBogdanovTassRusya Devlet Başkanı Vladimir PutinTürkiye Cumhurbaşkanı Recep
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24