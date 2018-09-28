Rusya: Türkiye ile yapılan İdlib anlaşması hayata geçirilecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Eylül (DHA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Devlet Başkanı’nın Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden sorumlu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Rusya’nın Türkiye’nin İdlib’de silahsızlık alanı kurulmasına ilişkin anlaşmalara bağlı kalacağını düşündüğünü söyledi.

Bogdanov yaptığı açıklamada, \"Türk partnerlerimizin en üst siyasi düzeyde varılan anlaşmalara bağlı kalacağından eminiz\" dedi.

Tass ajansının haberine göre, diplomat silahsızlık alanının kurulmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Eylül’de Soçi’de yaptıkları görüşmede 15 Ekim’e kadar İdlib’de silahsızlık alanı kurulması konusunda anlaştılar.