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BBC Türkçe

Rusya: Türkiye ile Suriye'de ateşkes için çalışacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ankara ve Moskova'nın Suriye'de ateşkes ilanı için tarafları ikna çabaları yürütme konusunda anlaştıklarını duyurdu. Astana toplantısı öncesinde, Suriye hükümetinin muhaliflerle görüştüğü de açıkladı.

27 Aralık 2016 16:54

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Ankara ve Moskova'nın Suriye'de ülke genelinde ilan edilecek bir ateşkes için çaba gösterilmesi ve Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak barış görüşmelerine hazırlanılması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anlaşmayı bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde sağladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Görüşmede (Suriye'de) askeri faaliyetlerin son bulması için işlemsel konulardaki anlaşmaların hızla tamamlanmasının, ılımlı muhalefetin terörist gruplardan ayrılmasının ve Astana'daki toplantılar için hazırlanılmasının önemi vurgulandı."

Rus Interfax haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Astana toplantısı öncesinde Suriye hükümetinin muhaliflerle görüştüğünü açıkladığını bildirdi.

Lavrov, görüşmelerin nerede yapıldığına dair bilgi vermedi.

Türkiye, Rusya ve İran'dan Suriye mutabakatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; Rusya, İran, Türkiye ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Suriye barış müzakerelerinin Astana'da yapılması konusunda anlaştığını açıklamıştı.

Rus haber ajansı Ria Novosti de ismini vermediği bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, Rus ve Türk askeri yetkililerinin bugün Ankara'da Suriye muhalefetiyle görüşmelerde bulunduğunu öne sürmüştü.

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