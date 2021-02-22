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Dünya

Rusya: Türkiye ile savaş uçağı tedariki konusunda görüşmeye hazırız

22 Şubat 2021 14:04

Rusya federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS’nin yetkilileri, Türkiye’ye Rus yapımı savaş uçakları tedariki konusunda görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını belirtti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Türkiye’ye Su-35 ya da Su-57 jetleri tedariki üstüne yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanıp sağlanamadığı sorusu karşısında bir FSVTS yetkilisi, “Defalarca söylediğimiz gibi, yeni uçaklarımız da dahil olmak üzere Rus yapımı askeri ürün çeşitlerimizin tamamının tedariki ihtimalini Türkiye ile ele almaya hazırız” dedi.

FSVTS yetkilisi Rus basınına açıklamalarında, Türkiye tarafının daha önce Su-35 uçakları ile ilgilendiğini de belirtti ve söz konusu uçakların tedarikine ilişkin bir başvuru yapılması halinde görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

Rus yetkili bunun yanında, beşinci nesil Su-57 uçakları için de görüşmelere hazır olduklarını söyledi ancak bu uçakların üretiminde Rusya Savunma Bakanlığı’nın gereksinimlerine öncelik verileceğini sözlerine ekledi.

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