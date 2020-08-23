Rusya: Türkiye ile S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını, ancak Moskova ve Ankara’nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Moskova bölgesinde bugün başlayan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde gazetecilere konuşan Miheyev, “Anlaşma imzalandı, şu anda partnerlermizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz” dedi.

Rus Interfax haber ajansının haberine göre, Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov yeni S-400 anlaşmasının gelecek yıl içerisinde imzalanabileceğini ifade etti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, haziran ayında Moskova ve Ankara'nın ikinci parti S-400 sevkiyatı için prensipte anlaştığını söylemişti.