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Dünya

Rusya: Türkiye ile donanma teçhizatı alanında işbirliği yapmayı görüşüyoruz

24 Haziran 2021 16:16

Rusya’nın federal askeri ve teknik işbirliği servisi FSVTS’nin yetkilileri, Türkiye ile donanma alanında işbirliği yapmayı görüşmekte olduklarını söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, FSVTS Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, Türkiye’nin, Rusya yapımı donanma teçhizat ve silahlarına ilgi gösterip göstermediği sorusu karşısında, “Rusya ile Türkiye, askeri işbirliği yapabilecekleri muhtelif alanlarda görüşmeler yürütüyor, bunlara donanma alanında işbirliği de dahildir” dedi.

Reşetnikova, görüşmelerin hangi donanma teçhizat ya da silahları için yapıldığına ilişkinse bilgi vermedi.

 

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