Rusya, Türkiye'den alınan domateslerde virüs görüldüğüne ilişkin uyardı

Rusya’nın tarım ürünleri denetçisi Rosselhaznadzor’un Türkiye’den satın alınan domateslerde tobamovirüs isimli bir virüsün görüldüğüne ilişkin Türk makamlarına bildirimde bulunduğu kaydedildi.
Rus tarım denetçisinin açıklamasına göre Türk makamları ile yapılan görüşmelerde karşı taraftan, Rusya’ya gönderilecek tarım ürünlerinin denetimini sıkılaştırması istendi. Türkiye tarafıysa görüşmeler sırasında, karantina uygulanmasını gerektiren bir mantar, bakteri ya da virüse tarım ürünlerinde rastlanması halinde yapılacak incelemenin sonuçlarını ve alınan önlemleri Rusya’ya iletmeyi taahhüt etti.
Rusya, 2020’nin sonunda İzmir ve Antalya’dan domates ve biber alımını durdurmuştu. Bu bölgelerden alınan ürünlerde tobamovirüse rastlanmıştı. Söz konusu yasak, eylül başında iptal edildi.