Rusya, Türkiye'den alınan domateslerde virüs görüldüğüne ilişkin uyardı

Rusya’nın tarım ürünleri denetçisi Rosselhaznadzor’un Türkiye’den satın alınan domateslerde tobamovirüs isimli bir virüsün görüldüğüne ilişkin Türk makamlarına bildirimde bulunduğu kaydedildi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Rosselhoznadzor yetkilileri, Türkiye’den alınan meyvelerde bir tür mantar olan monilinia fructicola’ya rastlandığını, domateslerdeyse tobamovirüs görüldüğünü belirtti. Rusya’nın besin yönetmeliklerine göre söz konusu mantar ve virüs çeşidinin görüldüğü ürünlerin ülkeye girişlerine izin verilmiyor.

Rus tarım denetçisinin açıklamasına göre Türk makamları ile yapılan görüşmelerde karşı taraftan, Rusya’ya gönderilecek tarım ürünlerinin denetimini sıkılaştırması istendi. Türkiye tarafıysa görüşmeler sırasında, karantina uygulanmasını gerektiren bir mantar, bakteri ya da virüse tarım ürünlerinde rastlanması halinde yapılacak incelemenin sonuçlarını ve alınan önlemleri Rusya’ya iletmeyi taahhüt etti.