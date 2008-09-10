Rusya Türk mallarının girişini kolaylaştıracak

İnşaat işi yapan Türkler Rusya restinden endişeli

Rusya Federal Gümrük Servisi, Türkiye'den gelen ürünlerinin Rusya girişini kolaylaştıracak bir sistemi uygulamaya başlayacaklarını açıkladı. Böylece Türkiye'ye 500 milyon dolara mal olan gümrük sorununun çözüme kavuşması bekleniyor. Moskova'ya gelmesi beklenen Türk heyeti ile imzalanacak ikili protokolden sonra artık Türk malları Rusya'ya daha kolay girecek.Türk heyetinin önümüzdeki hafta Moskova'ya gelmesi bekleniyor. Ancak diplomatik kaynaklar uzlaşı sağlanacak maddelerin Rusya'nın isteği doğrultusunda kabul edilmesi durumunda Türk şirketlerinin kayıplarının yüksek olacağına dikkat çekiyor.Federal Gümrük Servisi Basın sözcüsü Vladimir Zubkov üzerinde çalıştıkları protokolün temel hedefinin gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve etkili denetimin sağlanması olduğunu belirtti. Rus yetkili, "Cuma günü Türkiye'de görüşmelerde bulunan Rusya Federal Gümrük Servisi Başkanı Andrey Belyaninov ve Yardımcısı İgor Zavrajnov, Türk ürünlerinin ülkeye girişini kolaylaştıracak belgeler üzerinde çalışmalarda bulundu. Türk heyetinin Moskova ziyareti sırasında ikili protokolun imzalanması konusunda anlaştı. Türk heyetinin Moskova ziyaretini gerçekleştirecekleri zamanı şimdiden söylemek zor. Ama yakın zamanda olacağını söyleyebilirim." dedi. Zubkov tarafların bundan sonra birbirleri ile sürekli irtibatın kurulacağı etkin bir mekanizmanın da oluşturulacağını ifade etti.Rusya Federal Gümrük Servisi Basın Bürosu dün yayınladığı yazılı açıklamada, Türk tırlarının Rusya Federasyonu sınırları önünde uzun kuyruk oluşturmalarına ilişkin haberlerin doğru olmadığını, Rus gümrük yetkililerinin Türk ürünlerinin Rusya'ya kaçak sokulmaması için önlem alındığını ifade etti.Açıklamada, "Rus gümrük yetkililerinin Türkiye'den gelen ürünlerin Rusya'ya kaçak olarak girmemesi için yaptığı çalışmaları Türk gümrük yetkililerinin de anlayışla karşıladığı görülmektedir." denildi. Ancak Rusya'da faaliyette bulunan Türk firmalarının krizden kaynaklanan sorunları devam ediyor. Özellikle tekstil sektöründe yaşanan krizin firmaları zorladığına dikkat çekiliyor. Kış sezonuna hazırlık yapamayan Türk firmalarının kayıplarını hesaplamak da zor.2K Audit-İş dünyası danışmanlık şirketinden ekonomi uzmanı Aleksandr Ştok Rusya ve Türkiye arasında yaşanan ticari ihtilaflardan iki tarafın da zarar gördüğünü söyledi. Rus uzman gümrük krizinin Gürcistan olaylarına denk gelmesi olayın siyasi boyutu olabileceği ihtimalini gündeme getirdiğini ifade ederek, "Rusya ve Türkiye arasında ticari ilişkilerin kötüleşmesinin siyasi bir bağlantısı yok. Gümrüklerde yaşanan sorunlar teknik. Gürcistan'da yaşanan olaylara denk gelmesi yanlış anlaşılmalara neden oldu." dedi.Rusya'nın Türkiye'ye enerji ihraç ettiğini, bunun Moskova açısından vazgeçilemez bir unsur olduğuna değinen Ştok, "Lukoil gibi birçok Rus şirketi de Türkiye'de faaliyette bulunuyor. Ticari ilişkilerde yaşanan sorunlar bu şirketleri de etkiler. Bir de Türkiye Rusya için Afrika ve Ortadoğu'ya açılan koridor bir ülke. Gazprom'un uzun vadeli anlaşmaları var. Soçi'de Türk firmalarının yürüttüğü projeler var. Bunların geri çekilmesi Rusya'nın 2014 Kış Olimpiyatlarına hazırlanamaması demek. Hiç kimse böyle bir kriz riskini göze alamaz. Bu çok sancılı olur." tespitinde bulundu. Rus uzman siyasi alanda da iki ülke arasında çok iyi ilişkiler olduğunu, Moskova'nın Ankara'yı kaybetme gibi bir lüksü olamayacağına değindi.