Rusya Türk mallarına karşı engel koyuyor

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Avrupa'nın lojistik merkezlerinden Rusya'ya gönderilen ürünler içindeki Türk mallarına, Rusya tarafından yapılan engellememeler için "Rusya'nın yaptığı tam anlamıyla tarife dışı engeldir" dedi.



Tüzmen, sadece Türkiye'den gelen ürünlere değil, Avrupa'nın lojistik merkezlerinden gelen kargoların içindeki Türk ürünlerine de zorluk çıkarıldığını ifade ederek, "Avrupa'dan gelen bu ürünler ayrıntılı denetime tabi tutuluyor, ikinci kez kontrol ediliyor. Bu ürünlerin Rusya pazarına girişi geciktiriliyor. Türkiye’de dünya markaları için üretilen ürünlerin ihracatında da sıkıntı yaşanıyor. Bu uygulamadan hem Türk ihracatçısı hem söz konusu marka hem de Rus ithalatçısı zarar görüyor. Rusya’nın uygulaması tam anlamıyla tarife dışı engeldir" dedi.



Bu sorunların çözülmesi için girişimleri sürdürdüklerini belirten Tüzmen, mütekabiliyet esasına dayalı olarak önlemlere hemen başlayacaklarını söyledi.



Rusya’nın, Türkiye’nin dış ticaretinde ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Tüzmen, sorunların bir an önce çözülmesini istediklerini, bu yıl 38 milyar dolar seviyesine ulaşmasını bekledikleri dış ticaret hacmini daha da artırmayı hedeflediklerini bildirdi.



Edinilen bilgiye göre, Rus gümrük yetkilileri, Avrupa’nın çeşitli lojistik merkezlerinden Rusya’ya ihraç edilen ürünlerin arasında yer alan Türk üretimi ürünlere zorluk çıkarmaya başladılar. Avrupa’daki lojistik merkezlerden Rusya’ya TIR'larla ihraç edilen ürünlerin kontrolü sırasında Türk ürünlerine rastlanırsa bu TIR'lar özel bölümlerde ayrıntılı denetimleretabi tutuluyor.



Yetkililer, ünlü markalar koleksiyon parçalarının bir kısmını dünyanın çeşitli yerlerinde ürettiriyor ve bunları Avrupa’daki lojistik merkezlerde toplayıp çeşitli ülkelere ihraç ediyorlar. Çin’de, Hindistan’da, Türkiye’de üretilen mallar, Avrupa’nın çeşitli merkezlerinde talebe göre paketlenip kargo veya TIR’lar yoluyla Rusya’ya ulaştırılıyor. Bu malların içinde Türkiye’de üretilen ürünlere rastlanması halinde Rus gümrük makamları zorluk çıkartıyor. Çok kısa sürede çözülmesi gereken gümrük işlemleri günler sürüyor. Bu nedenle dünyanın büyük markaları Türkiye’de ürettikleri ürünleri Rusya’ya ihraç etmekte sıkıntı çekince, bu ürünleri Rusya’ya göndermemeye başladılar. Bu da Türkiye’de üretilen ünlü markaların ürünlerinin ihracatında sıkıntılar getirdi.

