"Rusya, Türk domatesine ekim ile mayıs ayı arası kapıları açacak"

Moskova ile Ankara arasında bir yılı aşkın zamandır pazarlık yapılan Rusya'ya Türk domatesi ihracatında ara formül ortaya çıkmaya başladı. Rus Kommesant gazetesinde, 14 Eylülde yapılacak iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerde domatese ekim-mayıs ayları arasında 100 binden 300 bin tona kadar vize verileceği aktarıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Rusya Tarım Bakanlığı ile Tarım Ürünleri Sıhhı Denetim Dairesi tarafından daha resmi açıklama yapılmamasına rağmen domates krizine iki tarafı tatmin edecek formül bulunduğunu kendi kaynaklarına dayanarak duyuran Rus Kommesant gazetesinde şöyle denildi:

“Türk domatesleri Rusya’ya 1 Ekim tarihinden bir sonraki yılın Nisan veya Mayıs ayına kadar Rusya’ya girişine izin verilecek. Ara mevsim alımının 100 bin tonla 300 bin ton arasında olması planlanıyor. Böylece Türkiye, Rusya pazarında mevsimlik bile olsa 2015 öncesinde Rusya’ya yaptığı 338 bin ton ihracatı yeniden yakalamış olacak. Uçak krizi öncesi dönemden farklı olarak Türkiye’den isteyen üretici ve ihracatçı Rusya’ya domates satamayacak. Domates alımları sadece Rusya’dan uygunluk belgesi alan ve akreditasyonu bulunan birkaç firma tarafından yapılabilecek.”

Bu arada Rusya’da geniş pazarlama ağları bulunan “Diksi” ve “Magnit” gibi süper market zincirlerinin Türk üreticilerle domates alımı konusunda ön görüşmeler başlattıkları da haber veriliyor.

Rusya, Türkiye’den domates alımını 24 Kasın 2015 uçak krizinden hemen sonra 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yasaklamıştı. 10 Ağustos 2016 liderler görüşmesinden sonra günümüze kademeli olarak bir dizi tarım ürününe tekrar Rusya vizesi verilirken domates kenarda bırakılmıştı.