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Ekonomi

Rusya: Türk Akımı'nın 50 kilometresi döşendi

Rusya Enerji Bakanı Novak, Türk Akımı'nın Türkiye topraklarına çıkış noktalarıyla ilgili dokümanlar vereceğini söyledi

11 Temmuz 2017 00:10

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rus doğalgaz devi Gazprom'un Karadeniz'de Türk Akımı boru hattının 50 kilometrelik kısmını döşediğini belirtti.

İstanbul'da Türk mevkidaşlarıyla iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve Türk Akımı'nı görüşen Novak, Türkiye'nin en kısa zamanda Türk Akımı'nın Türkiye topraklarına çıkış noktalarıyla ilgili dokümanlar vereceğini söyledi.

Putin çalışmaları başlatmıştı

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Anapa kentinde Türk Akımı doğalgaz boru hattının parçalarını birleştirme çalışmalarını takip eden Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aramadan önce projenin inşaatını gerçekleştiren 'Pioneering Spirit' adlı boru döşeme gemisini ziyaret etmişti. Daha sonra Putin, Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde boru döşeme faaliyetlerinin başladığını ifade etmişti.

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