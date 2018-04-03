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Ekonomi
Deutsche Welle

Rusya Türk Akımı'nda Ankara'dan onay bekliyor

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk Akımı projesinin ikinci boru hattında kara bölümünün inşası için hâlen Ankara'dan onay alınmadığını açıkladı.

03 Nisan 2018 19:35

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rus doğal gazını Karadeniz ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırması planlanan Türk Akımı projesinde gelinen noktaya dair açıklama yaptı.

Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısına katılmak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte Ankara'da bulunan Novak, projenin ikinci boru hattının kara bölümünün inşasına başlanması için Türkiye'den onay beklediklerini söyledi.

"Kara bölümü görüşme aşamasında... Rus ve Türk şirketler protokol üzerinde çalışıyor" diyen Novak, projenin deniz kısmında ise tüm izinlerin alındığını ve bu bölümdeki inşa çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Projede gecikmeye neden olabilir

Rus gazının Avrupa'ya ulaştırılmasında yeni bir rota olarak düşünülen Türk Akımı projesi, Rusya'nın Almanya'dan sonra en büyük doğal gaz ihracatçısı olan Türkiye'ye de daha fazla gaz tedariki yapılmasını öngörüyor.

Reuters'a Şubat ayında konuşan kaynaklar, proje kapsamındaki boru hatlarını 2019 yılında tamamlamak isteyen Rus Gazprom şirketinin, Türkiye'nin gerekli izni vermemesinden ötürü kara bölümündeki inşa çalışmalarına başlayamadığını söylemişti. Söz konusu gelişme, projede gecikme yaşanabileceği endişelerini de beraberinde getirmişti.

Ajansa konuşan bir kaynak, Gazprom ile Botaş arasındaki görüşmelerde, Türk tarafının Rus gazının fiyatında indirim istemesinden ötürü sorun yaşanmış olabileceğini iddia etmişti.

DW,rtr/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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