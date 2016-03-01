Rusya, TSK’nın ateşkesi bozduğu iddiasını Cenevre’ye taşıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Moskova'nın bugün Cenevre'de Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stephan De Mistura ile “Türkiye'nin Suriye'deki ateşkes rejimini ihlal etme konusunu” görüşmeyi planladığını aktardı.

Doğan Haber Ajansı'nın Ria Novosti’ye dayandırdığı habere göre, yaptığı açıklamalarda, “Bildiğim kadarıyla Türkiye tarafından ihlaller gerçekleşiyor. Kürtlere ateş açılıyor. Tüm bunlar görüşülüyor. Bugün Cenevre’de Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stephan De Mistura bir araya gelecek. Bu görüşmede bu konunun görüşülmesi planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Cenevre'deki Suriye görüşmeleri 9 Mart'a ertelenmişti. Görüşmelerde ateşkesin geleceği ve nasıl devam ettiği konuşalacak.