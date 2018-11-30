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Dünya

Rusya, Trump'ın Putin ile görüşmeyi reddetmesini şantaj olarak adlandırdı

"Tutumumuz değişmeyecek

30 Kasım 2018 15:23

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Djabarov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan görüşmenin Trump tarafından iptal edilmesinin Kerç Boğazı’nda gözaltına alınan Ukraynalı denizciler konusunda tutumlarını değiştirmeyeceğini ve şantajın işe yaramayacağını belirtti.

Perşembe günü, Trump Twitter’da, Kiev’in provokasyonunun sonucu olarak Ukraynalı Deniz Kuvvetleri gemilerinin Rus sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Kerç Boğazı’ndaki olayla ilgili raporu okuduktan sonra, Arjantin’deki zirvede Putin ile görüşmeyi iptal ettiğini yazdı.

Senatör yaptığı açıklamada  “Rusya denizciler hakkındaki tutumunu değiştirmeyecek. Bu şantaj işe yaramayacak” dedi

Djabarov, Rusya’nın ABD’de gözaltına alınan Rusya Federasyonu vatandaşı Maria Butina hakkındaki eylemlerini örnek gösterdi. Senatör, “Butina, insanlık dışı koşullarda ABD’de hapiste, ama biz çok fazla endişe duymamıza rağmen Amerikalı tarafa şantaj yapmıyoruz” dedi.

(DHA)

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