Rusya, Trump'ın Putin ile görüşmeyi reddetmesini şantaj olarak adlandırdı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30 Kasım (DHA) - Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Djabarov, Rusya’nın Vladimir Putin ile görüşmesinin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından iptal edilmesi nedeniyle, Kerç Boğazı’nda gözaltına alınan Ukraynalı denizciler konusunda tutumunu değiştirmeyeceğini ve şantajın işe yaramayacağını belirtti.

Perşembe günü, ABD Başkanı Donald Trump Twitter’da, Kiev’in provokasyonunun sonucu olarak Ukraynalı Deniz Kuvvetleri gemilerinin Rus sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Kerç Boğazı’ndaki olayla ilgili raporu okuduktan sonra, Arjantin’deki zirvede Putin ile görüşmeyi iptal ettiğini yazdı.

Senatör yaptığı açıklamada “Rusya denizciler hakkındaki tutumunu değiştirmeyecek. Bu şantaj işe yaramayacak” dedi

Djabarov, Rusya’nın ABD’de gözaltına alınan Rusya Federasyonu vatandaşı Maria Butina hakkındaki eylemlerini örnek gösterdi. Senatör, “Butina, insanlık dışı koşullarda ABD’de hapiste, ama biz çok fazla endişe duymamıza rağmen Amerikalı tarafa şantaj yapmıyoruz” dedi.