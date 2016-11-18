Rusya Trump’ın ekibiyle görüşmelere başladı

Mihail Bogdanov, "Washington'da, yeni başkana yardım edeceği muhtemel olan kişilerle bağlantı kurmaya başladık” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı perşembe günü yaptığı açıklamada, "Trump'ın de, Suriye krizinin Rusya olmadan çözülemeyeceğinin bilincinde olduğunu umduklarını" belirtirken, "açık bir diyaloğa hazır olduklarını” söyledi.

Esad rejiminin sıkı müttefiki olan Rusya’nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, müstakbel ABD Başkanı ile birlikte Suriye savaşının bitirilmesinde yeni yaklaşımların ortaya çıkmasını umduklarını kaydetti.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Suriye savaşında bir dönüm noktası olabileceği düşünülüyor. 45'inci Başkan Trump, seçim kampanyası boyunca ABD'nin Suriye politikasının önceliğinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı savaşmak olmayacağını belirtmişti.

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DW/dpa/GA/EC