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Deutsche Welle

Rusya Trump’ın ekibiyle görüşmelere başladı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, müstakbel ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinde yer alacak kişilerle temas kurmaya başladıklarını açıkladı.

18 Kasım 2016 00:53

Mihail Bogdanov, "Washington'da, yeni başkana yardım edeceği muhtemel olan kişilerle bağlantı kurmaya başladık” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı perşembe günü yaptığı açıklamada, "Trump'ın de, Suriye krizinin Rusya olmadan çözülemeyeceğinin bilincinde olduğunu umduklarını" belirtirken, "açık bir diyaloğa hazır olduklarını” söyledi.

Esad rejiminin sıkı müttefiki olan Rusya’nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, müstakbel ABD Başkanı ile birlikte Suriye savaşının bitirilmesinde yeni yaklaşımların ortaya çıkmasını umduklarını kaydetti.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Suriye savaşında bir dönüm noktası olabileceği düşünülüyor. 45'inci Başkan Trump, seçim kampanyası boyunca ABD'nin Suriye politikasının önceliğinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı savaşmak olmayacağını belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/GA/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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