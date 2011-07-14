-RUSYA TOPLANTIYA KATILMAYACAK MOSKOVA (A.A) - 13.07.2011 - Rusya, cuma günü İstanbul'da yapılacak Libya Temas Grubu toplantısında yer almayacağını bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın katılma daveti aldığı İstanbul'da yapılacak Temas Grubu toplantısına gelmeyeceği belirtilerek, bu krizin tek çözüm yerinin BM Güvenlik Konseyi olduğu görüşünü yinelendi. Açıklamada, "Rusya'nın yaklaşımı değişmemiştir. Bir sonraki İstanbul toplantısı dahil, bu gruba girmeyeceğiz ve faaliyetlerine katılmayacağız" ifadesi kullanıldı.