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Dünya

Rusya tescil edilen Koronavirüs aşısının üretimi ve dağıtımı için Brezilya'yla anlaştı

13 Ağustos 2020 10:18

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) dünyada tescil edilen ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı olan Sputnik V'nin üretimi ve dağıtımı için Brezilya'nın Parana eyaletiyle anlaştıklarını duyurdu.

SputniRDIF'in açıklamasına göre, Brezilya'nın Parana eyaletiyle Sputnik V’nin üretimi ve dağıtımı için anlaşıldı. İlgili anlaşma internet ortamında düzenlenen bir törenle RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev ve Parana Valisi Carlos Massa Ratino Junior yer aldı.

Anlaşma doğrultusunda Parana eyaleti ilaç şirketleriyle aşının üretimi ve Brezilya ile diğer Latin Amerika ülkelerine dağıtımı ile ilgilenecek.

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