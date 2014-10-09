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Dünya

Rusya: Terörle mücadeleyi paravan olarak kullanan Türkiye'nin Esad şartını esefle karşılıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yaptı

09 Ekim 2014 15:48

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Suriye’ye kara harekâtına Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesi şartıyla katılınabileceği açıklamalarına Lavrov’dan karşılık geldi. Lavrov, “Terörle mücadeleyi paravan olarak kullanarak Suriye’de rejimi değiştirme niyetleri Rusya açısından kabul edilemez. Bu yöndeki açıklamaları esefle karşılıyoruz” dedi.

 

Ankara'dan Tahran'a cevap

 

Rus NTV televizyonunun haberine göre, öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, İran Dışışleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye Afham'ın, "TBMM'de kabul edilen tezkere bağlamında Türkiye'nin bölgedeki olaylar karşısında sorumlu davranmaya çağırıldığına" dair açıklaması hakkındaki bir soru üzerine, şu açıklamada bulundu:

"Gelişmeleri izleyen tüm çevrelerce bilindiği üzere Türkiye, Suriye'de yaklaşık dört yıldır yaşanan ihtilaf karşısında ilkeli ve sorumlu bir tutum izlemekte ve gelişmelere büyük bir hassasiyetle yaklaşmaktadır.

Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynı titizlikle hareket etmeye ve ulusal güvenliğine yönelik tehditler karşısında gerekli gördüğü önlemleri uluslararası hukuk temelinde almaya devam edecek olup, bu husustaki sorumluluklarının hatırlatılmasına ihtiyaç duymamaktad

 

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