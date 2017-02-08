Rusya: Terör tehditi nedeniyle Türkiye'yle vize muafiyetini konuşmak için erken

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Botsan-Harçenko, Türkiye'de devam eden terör tehdidi nedeniyle Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin getirilmesi için henüz erken olduğunu belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rus basınına konuşan Botsan-Harçenko, "Terör tehdidinin devam etmesi ve terörle mücadeleyi iyileştirme yönündeki ortak niyetleri gerçekleştirmek için ek zamana ihtiyacın duyulması nedeniyle maalesef mevcut kararları kaldırmak ve vize muafiyetine dönmek için henüz erken" dedi.

"Bu vakitsiz olurdu, yine de kısmi tedbirleri almaya hazırız" diyen Rus yetkili, 9 Şubat'ta iki ülke arasında konsolosluk işleri konusunda görüşme gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.