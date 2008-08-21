Rusya: Tepkide diplomasi dışına da çıkarız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin doğu Avrupa ülkelerinde füze kalkanı oluşturma planına mutlaka tepki göstereceğini ve bu tepkinin de 'sadece diplomatik yöntemlerle' olmayacağı uyarısında bulundu.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yayımlanan açıklamada, ABD ve Polonya arasında füze kalkanı anlaşması imzalandığı hatırlatılarak, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 15 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında belirttiği gibi, bunun Rusya'ya karşı kurulduğunun son derece açık olduğu kaydedildi.



Avrupa'da siyasi ve askeri durumun gelişmesine rağmen, ABD'nin stratejik potansiyelinin Rusya sınırlarına doğru ilerlemeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Çek Cumhuriyeti'ndeki radar sistemleri, ülkemizin tüm Avrupa bölümünü kapsayabilir. Polonya'daki uzun menzilli füzelerin ise Rusya'daki kıtalararası füzeler dışında hiçbir hedefi yok ve gelecekte de bunun dışında bir hedefi görülmüyor. ABD füze kalkanının, Avrupa'da genişletileceği ve modernize edileceği açıkça görülmekte. Amerikan yönetimi de bunu saklamıyor. Bu durumda Rusya sadece diplomatik yöntemlerden oluşmayan tepki vermek zorunda kalacak. ABD'nin dünyadaki stratejik dengeyi kendi lehinde değiştirerek, dünyadaki güvenlik ve istikrarın kuvvetlenmesini engelleme girişimi daha açık ve somut bir şekilde görülmektedir."



Açıklamada, doğu Avrupa'daki füze kalkanının bulunduğu bölgeye "Üçüncü Pozisyon Bölgesi" denilerek, "Varşova anlaşmalarına Polonya topraklarında Amerikan Patriot sistemlerinin kurulması unsuru da dahildir. Tespitlerimize göre bunun İran'dan gelebilecek bir tehditle

hiçbir ilgisi yok" görüşüne yer verildi.



ABD'nin "Avrupa'yı korkuttuğu" İran'da ne şimdi, ne de önümüzdeki yıllarda füze saldırısı geliştirebilecek bir tekniğin olmayacağı belirtilen açıklamada, ABD'nin uzun süre füze kalkanının kendilerine karşı olmadığına inandırmaya çalıştığı ve bu konuda tamamen şeffaf

olacağı sözü verdiği kaydedildi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, gerçekte ise durumun farklı olduğu ve Amerika'nın kendileri için pratik anlamı olan hiçbir sorumluluğu üstlenmeyeceği belirtilerek, "önce verilen vaatlerden geri adım atılmakta. Ancak biz bu zor durumda diyalogdan kaçmadan ilgili tüm taraflarla çalışmayı sürdürmeye hazırız" ifadesi kullanıldı.



Kalkan ve Avrupa güvenliği



ABD'ye karşı bundan sonra bu konuda "en küçük bir güvenlerinin" olmayacağı kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi: "Yalan niyet deklarasyonları ve vaatler değil, somut faaliyetler ve devletler arası hukuki bağlayıcılığı olan anlaşmalar dikkate alınacaktır. Bir ülkenin güvenliğinin yükseltilmesi amacıyla başka bir ülkenin güvenliğini tehlikeye atma girişi olmaması gerekir. Stratejik istikrar ve uluslararası güvenlik sistemi sadece karşılıklı ve eşit zeminlerde kurulabilir. Gerçek bir Rusya karşıtı potansiyele sahip Üçüncü Pozisyon Bölgesinin Avrupa'da kurulmasının, bu kıtanın güvenliğini yükseltmeyeceğinin altını ayrıca çizmek isteriz. Bu faaliyetler kıtayı ve başka bölgeleri silahlanma yarışına sürüklüyor, güvensizlik oluşturuyor ve bu da Rusya'nın seçimi değil."



ABD ve Polonya arasındaki anlaşmanın şu anda imzalanmasının tesadüf olmadığı belirtilen açıklamada, Polonyalı yetkililerin Kafkasya'daki durumun bu anlaşmanın imzalanmasını hızlandırdığını açıkladıklarına işaret edildi.



Rusya'nın Avrupa'daki ABD füze kalkanına karşı görüşlerini açıkladığı bir dönemde Washington'ın, Gürcistan'ı silahlandırması ve bunun Rusya'ya karşı olmadığı şeklindeki beyanatlarını gözardı etmedikleri kaydedilen açıklamada, "Şimdi Gürcistan yönetiminin düşüncesiz faaliyetleri sonucu Güney Osetya'da ve Rusya'da binlerce kişi zarar gördükten sonra, bu tip iddiaların gerçek değerinin ne olduğunu açıkça görüyoruz" ifadesine yer

verildi.