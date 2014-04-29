Rusya tehditle yanıt verdi



NATO, Rus askerlerinin Ukrayna sınırından çekildiğini henüz onaylamadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını gördüklerini ancak askerlerin çekildiğine ilişkin kendilerine henüz bir bilgi gelmediğini kaydeden NATO yetkilileri, Rusya’dan Cenevre’de diplomasi ve diyalog yönünde alınan kararlara uymasını ve askerlerini Ukrayna sınırından çekmesini talep etti.

Öte yandan Rusya, ABD ve AB’nin yaptırım kararlarını genişletmesine ise sert tepki gösterdi. AB’yi karşı yaptırımlarla tehdit eden Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve AB’nin yaptırım kararlarının yapıcı olmadığını ve Ukrayna’nın içinde bulunduğu kritik durumu daha da çıkmaza sürüklediğini savundu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, “Eğer Avrupa Birliği bu şekilde Ukrayna’da istikrarı sağlamayı umuyorsa, o zaman eski Sovyet cumhuriyetindeki iç politik koşullar hakkında hiçbir fikri yok demektir” ifadelerini kullandı.

Rehineler henüz serbest bırakılmadı

Doğu Ukrayna'da Rusya yanlıları tarafından rehin alınan askeri gözlemcilerin serbest bırakılması için de çabalar sürüyor. Ancak bu konuda şimdiye kadar ilerleme sağlayamadıklarını ifade eden Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, “Şimdiye kadar somut bir ilerlemeden söz edemeyeceğimiz iki görüşme turu gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.

Başkent Kopenhag'da Danimarka Dışişleri Bakanı ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Steinmeier, Alman hükümetinin rehinelerin serbest bırakılması konusunda Rusya'nın nüfuzunu kullanması için defalarda girişimde bulunduğunu ifade etti.

Aralarında dört Alman vatandaşının da bulunduğu askeri gözlemciler Cuma günü Slavyansk kentinde Rusya yanlısı eylemciler tarafından kaçırılmıştı.