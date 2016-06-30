Rusya tazminat bekliyor



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilebilmesi için tüm koşulların yerine getirilmesini beklediklerini açıkladı. Rus Interfax ajansının haberine göre Karlov, Devlet Başkanı Putin'in ilişkilerin normalleşmesi için özür, suçluların cezalandırılması ve tazminat olmak üzere üç koşulu net bir şekilde ifade ettiğine dikkat çekerek, "İlki oldu, ikincisi ile üçüncüsünü ise bekliyoruz" diye konuştu.

Rus Büyükelçi, Rusya'dan Türkiye'ye turistlerin gelmesi konusunda güvenlik kaygılarına da dikkat çekerek, Rus turistlerin güvenliği garantiye alınmadan turizmin eski akışına dönemeyeceğini belirtti.

Charter uçuşlar başlatılıyor

Diğer yandan Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'ye charter uçuşlarının yeniden başlatılması için hükümet kararnamesinin uygulanmasına başlandığını bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Türkiye'ye charter uçuşları ve paket turlara konulan yasağın kaldırılacağını açıklamıştı.

Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki daimi temsilcisi ise Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çerçevesinde Akkuyu nükleer enerji santrali konusunda dondurulan çalışmaların yeniden başlatılması gerektiğini kaydetti.

Putin: Türkiye özür diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü Rus diplomatlarla yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yazdığı mektupla ilgili bilgi vermiş ve Türkiye'nin, Rus savaş uçağının düşürülmesiyle ilgili özür dilediğini söylemişti. Ankara ise özür dilenmediğini, 'kusura bakmayın' ifadesinin kullanıldığını savunuyor.