Rusya Tartus'ta kalıcı üs kuracak

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov, Rusya'nın Suriye'nin Tartus kentindeki askeri tesisini kalıcı bir üsse dönüştürmeyi planladıklarını söyledi.

2015'ten bu yana Suriye yönetimine askeri operasyonlarla destek veren Moskova geçen hafta da Tartus'a S-300 hava savunma sistemi göndermişti.

Senatoda konuşan Pankov, "Tartus'ta kalıcı bir donanma üssümüz olacak" dedi.

Pankov, "Gerekli belgeler hazırlandı ve farklı kurumlar tarafından onaylanma aşamasındalar. Kısa süre içerisinde sizden bu belgeleri onaylamayı isteyebilmemizi umuyorum" diye konuştu.

Senatör Igor Morovoz RIA haber ajansına, yeni üssün Rusya'ya, Akdeniz'de daha fazla gemiyle bulunma şansı vereceğini söyledi.

Morozov, "Rusya bunu yaparak sadece Suriye değil tüm Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde askeri potansiyelini artırıyor" dedi.

Rusya'nın halihazırda Lazkiye kentine bağlı Hmeymim'de bir kalıcı hava üssü bulunuyor.

Rusya, Soveytler Birliği'nin 1991'de çökmesinden sonra Tartus'taki deniz üssünü kullanmaya devam etmişti.

Modernleştirilmesine karşın tesis, epey yalın ve büyük savaş uçaklarının kullanımı için yetersiz durumda.