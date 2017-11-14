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Ekonomi

Rusya Tarım Bakanlığı yıl sonuna kadar Türkiye’den sevk edilecek domates hacmini onayladı

Putin, Soçi'de Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türkiye'den ithal edilen ürünlerdeki kısı

14 Kasım 2017 20:47

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye’den yıl sonuna kadar sevk edilecek domates hacmini 50 bin ton olarak onayladı. Konuyla ilgili kararname, Rusya’nın resmi belgelerinin yer aldığı sitede yayınlandı.

Rusya 1 Kasım itibarıyla Tarım Bakanlığı'nın izin verdiği hacimde Türk menşeili domatesin ülkeye giriş yasağını kaldırdı, Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor ise daha önce faaliyetlerini denetlediği Özaltın, Agrobay, SURAL adlı 3 Türk üreticisine Rusya'ya domates sevkiyatı yapma izni verdi.

Domates, Rusya'nın, Türk F-16'larının Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi nedeniyle 1 Ocak 2016 itibarıyla Türkiye'den alımını durdurduğu tarım ürünlerinden biriydi.

İlişkilerin normalleşmesi ardından Rusya, Türkiye'den alımını durdurduğu pek çok ürünle ilgili yasağı kaldırdı. Domatese yönelik yasağınsa, Rusya'daki yerli üreticilerin aldığı krediler nedeniyle bir süre daha devam edeceği belirtilmişti.

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