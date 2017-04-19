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Rusya Tarım Bakanı'ndan Türkiye'ye: Sırtımızdan bıçaklandık

"Türkiye ile ilişkilerimizin normalleşmesini umuyoruz"

19 Nisan 2017 19:48

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, bazı Rus tarım ürünlerinin Türkiye'ye gönderilmesinin sınırlanmasına ilişkin olarak, "Sırtımızdan bıçaklandık" dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre Tkaçev, Türkiye'nin buğday da dahil olmak üzere bazı tarım ürünlerinin Rusya'dan alımının sınırlamasına ilişkin olarak, "Bunu beklemiyorduk. Sırtımızdan bıçaklandık. Türkiye ile ilişkilerimizin normalleşmesini umuyoruz" dedi.

"Kendimize yeni pazarlar bulacağız"

Tkaçev şöyle devam etti:

"Rusya'nın, Türkiye'nin buğday almamasına dayanamayacağı söylenemez. Zira kendimize yeni pazarlar bulacağız. Fakat sağduyunun kazanacağından eminim. Türkiye de Rus buğdayıyla ilgileniyor."

"Uzlaşı olacağına inanıyoruz"

Türkiye'ye ürünlerini gönderemeyecek olmaları nedeniyle Rus tarımcıların 1.3 ya da 1.5 milyar dolarlık bir kayba uğrayacağını tahmin ettiklerini de kaydeden Tkaçev, "Bu bizim için kötü fakat kritik değil. En kötü olasılıkla kendimize yeni pazarlar bulacağız. Ancak (Türkiye ile) uzlaşı bulunacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den domates alınmayacak

Tkaçev ayrıca, Türkiye'den domates almaya yeniden başlamayı planlamadıklarını belirtti.

Bakan "Hükümetin tavrı şöyle: Hayır, domates pazarımızı Türk üreticilere açmayı planlamıyoruz. Her şeyden önce yerli (domates) üreticilerini destekleyeceğiz" dedi.

Türkiye, buğday ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı 15 Mart'ta çıkarmıştı..

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rusyatürkiyebuğdaytarım bakanıAleksandr Tkaçev

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