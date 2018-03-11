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Rusya Tarım Bakanı: Türkiye'den 3 grup ürünün ihracatına izin bekliyor

"Türkiye'nin, Rus kırmızı et, süt ve deniz ürünlerinin kendi pazarına girmesine ilişkin kararı en yakın zamanda almasını bekliyoruz"

11 Mart 2018 14:44

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Rus şirketlerinin ürettiği kırmızı et, süt ve deniz ürünlerinin Türkiye’ye ihracatının en yakın zamanda başlamasını beklediklerini belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Tkaçev, Rus haber ajanslarından birine verdiği demeçte, “Türkiye’nin, Rus kırmızı et, süt ve deniz ürünlerinin kendi pazarına girmesine ilişkin kararı en yakın zamanda almasını bekliyoruz” dedi.

Rusya’da üretilen kırmızı et, süt ve deniz ürünlerinin Türkiye’ye ihracatının başlayabilmesi için Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor’un Türk yetkililerle sürekli temas halinde bulunduğunu da kaydeden Tkaçev, söz konusu ürünlerin yakın zamanda Türk pazarına girmesini ve Türk tüketiciler tarafından beğenilmesini umduğunu ifade etti.

Diğer taraftan Rusya’nın da Türkiye’den aldığı tarım ürünlerinin çeşidini artırmaya devam ettiğini söyleyen Tkaçev, Türk jetlerinin bir Rus savaş uçağını düşürmesi nedeniyle 2016’da yasaklanan ‘Türk tarım ürünlerinin Rus marketlerindeki raflarda yerlerini yeniden almaya başladığını’ anımsattı.

Rus Tarım Bakanı ayrıca, Rusya ve Türkiye’nin tarım alanında yaptığı işbirliğinin genel anlamda olumlu bir çizgi izlediğini kaydedip iki ülkenin bu alandaki ticaret hacminin 2017’de önceki yıla göre yüzde 21 oranında artarak 2.8 milyar dolara ulaştığı söyledi.

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