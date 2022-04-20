Rusya, tarih dersini 1. sınıftan itibaren zorunlu tutacak: "Ukrayna ve Belarus'a kötü davrandığımızın yazılmasına izin vermeyeceğiz"

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken ülkenin Sağlık Bakanlığı, açıkladığı yeni planla 'vatansever eğitim' kapsamında çocuklara 7 yaşından itibaren tarih dersi verileceğini bildirdi.

"Günlük Hayatta Nazizm" sergisinin açılışında konuşan Sergey Kravtsov, "Tarih eğitimi okullarda birinci sınıftan itibaren verilmeye başlanacak" dedi.

Kravtsov, "Tarih derslerimizde kardeş devletlerimiz Ukrayna ve Belarus'a kötü davrandığımızın yazılmasına izin vermeyeceğiz. Tarihi hafızanın korunması için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya'da bugüne kadar tarih dersleri 4. sınıftan itibaren veriliyordu.

Kravtsov, 1 Eylül'den itibaren her eğitim haftasına milli marş ve Rus bayrağının göndere çekilmesiyle başlanacağını belirtti.