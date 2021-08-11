Rusya: Taliban, Afganistan'ın kuzey sınırını kontrol ediyor

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Rusya Savunma Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'ın Tacikistan ve Özbekistan ile olan kuzey sınırlarının kontrolünü ele geçirdiğini ifade etti.

Kommersant'ın aktardığına göre Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Taliban'ın sınırı geçmeyeceğine dair söz verdiğini ancak Rusya'nın bölgede ortak tatbikatlarını sürdüreceğini ifade etti.

Rusya, Tacikistan'da bir askeri üs işletiyor ve eski Sovyet cumhuriyeti Moskova'nın liderliğini yaptığı bir askeri ittifakın üyesi. Bu sebeple Tacikistan'ın işgal edilmesi durumunda Rusya'nın müdahale etme zorunluluğu bulunuyor.

Taliban, Afganistan'ın eski Sovyet Orta Asyası yakınlarındaki vilayetlerinin neredeyse tamamını ele geçirmişti.