Rusya takası inceleyecek

T24- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran, Türkiye ve Brezilya arasında iki ay önce sağlanan uranyum takas anlaşmasının Viyada'da inceleneceğini söyledi.





Lavrov, açıklamasında, ABD BM Güvenlik Konseyinde karşı çıksa da, İran'ın tıbbi araştırmalara ayrılabilecek düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu kullanma hakkı olduğunu belirterek, bu planın incelenmeye değer olduğunu belirtti. Sergey Lavrov, "Başbakan Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula de Silva arasında imzalanan uranyum takas anlaşmasını önemli bulduklarını" kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avusturya'nın başkenti Viyana'da BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunda (UAEK) planın teknik düzeyde ele alınacağını bildirdi.