Rusya tahıl ihracatını yasakladı

T24

Rusya başbakanı Vladimir Putin kararın kuraklık ve yangınların hububat ürünlerine verdiği zarar nedeniyle alındığını açıkladı.



Karar çerçevesinde, 15 Ağustos-31 Aralık tarihleri arasında tahıl ve un ihracatına yasak uygulanacak. Eğer gerekirse, süre uzatılacak.



Yasaklama kararının ardından ABD'de buğday fiyatları vadeli piyasada yüzde 6'dan fazla artış gösterdi. Böylece, ABD buğdayının fiyatı bu hafta yaklaşık yüzde 25 artış göstermiş oldu.



ABD dünyanın en büyük buğday ihracatçısı konumunda bulunuyor.



Rezervimiz var ama...



Rusya Başbakanı Vladimir Putin dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, tahıl ve un ihracatına getirilen yasağı duyururken, Rusya'nın yeterli rezervleri olmasına karşın ihracat yasağının gerekliliği anlattı.



Putin, hasadın ardından, yasaklama kararının 2011'e uzatılıp uzatılmayacağına karar verileceğini kaydetti.



Rusya'da hububat ürünlerinin zarar görmesinde, kayıtların tutulmaya başlandığı 130 yıldan bu yana en sıcak yazın yarattığı kuraklık etkili oldu.



Rusya Hububat Birliği, ihracat yasaklama kararının öncesinde yaptığı açıklamada, geçen yıl 21,4 milyon ton olan ihracatın bu yıl 15 milyon tona düşmesini beklediklerini duyurmuştu.



Dünya buğday üretiminin yüzde 8'ini gerçekleştiren Rusya'da üretimin 77 milyon tonu iç pazarda tüketiliyor. Ülkede bu yıl buğday rekoltesinin 70-75 milyon tona düşmesi bekleniyor.



